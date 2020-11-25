Суд отказался возвращать мандат экс-мундепу МО "Морские ворота" Виниченко

Кировский районный суд отклонил иск экс-депутата муниципального округа "Морские ворота" Сергея Виниченко к совету, рассказал ЗАКС.Ру сам истец. Бывший мундеп требовал вернуть ему депутатский мандат - места в совете он лишился из-за якобы неподанных вовремя сведений о доходах.

Свою декларацию о доходах экс-мундеп, по его словам, направил в комитет территориального развития по почте в установленный срок. Опись отправленных документов он представил еще в начале судебного разбирательства, рассказал Виниченко. Сторона ответчика же утверждала в суде, что декларацию о доходах не получили, уточнил бывший депутат. Виниченко добавил, что намерен оспаривать решение районного суда.

Мандата Виниченко лишили в его отсутсвтии на заседании совета 29 июня. Основанием для прекращения полномочий стало письмо из комитета территориального развития, в котором говорилось, что депутат-самовыдвиженец не сдал в установленный срок декларацию о доходах и имуществе.

Виниченко отметил в разговоре с ЗАКС.Ру, что ответчиков в суде представлял юрисконсульт председателя комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Игорь Стульба. Он не может представлять кого-то в суде, так как работает в бюджетной организации, уверен экс-мундеп. Ранее он уже заявлял, что присутствие в суде человека из ЗакСа может быть расценено как давление на суд.