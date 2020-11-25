"Колумбарий шушарских надежд" с критикой властей разобрали в день его установки

Инсталляция с критикой петербургских чиновников в Шушарах, получившая название "Колумбарий шушарских надежд" и появившаяся 25 ноября, исчезла в тот же день, о чем сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке". Таблички с "похороненными", конкретно сформулированными надеждами и "траурные" цветы по этому случаю унесли представители коммунальных служб. Они же замазали красной краской бетонные блоки, составившие основу импровизированные композиции.

Уставшие ждать от властей модернизации района и развитии его инфраструктуры, шушарцы при помощи перфоманса дали понять, что так и не дождались, в частности, нового въезда и выезда из района, достаточного числа детсадов, безопасных пешеходных переходов, озеленения и большей транспортной доступности. Главными мишенями для их критики стали губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Николай Линченко и глава Пушкинского района Владимир Омельницкий.

Фото: "Шумные Шушары" / ВКонтакте

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