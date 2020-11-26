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13:52

У входа в Мариинский дворец активист "похоронил" малый бизнес

фото ЗакС политика У входа в Мариинский дворец активист "похоронил" малый бизнес

На крыльце Мариинского дворца 26 ноября состоялась одиночная акция протеста. Недовольный экономическами мерами поддержки со стороны городских властей активист облачился в черный чехол, имитирующий гроб, с надписью "R.I.P.".

"Многие компании ушли с рынка, кто-то чудом остался на плаву. Сильный удар по ним нанесли не столько COVID-19, сколько некомпетентность и жадность единороссов, которые как бешеный принтер печатают безумные законы. Они хоронят малый и средний бизнес города", - объяснил акционист свое протестное действие Telegram-каналу ПЬЯТNIЦА.

Причем, по его мнению, повинны в тяжелой жизни петербуржцев во многом именно депутаты ЗакСа, а точнее, фракция единороссов. Она, считает демонстрант, "простым большинством" утверждает "антинародные" законы.

UPD 14:00: Активиста вместе с двумя фотографировавшими его людьми задержали и увезли в 1 отдел полиции.

Фото: Telegram-канал ПЬЯТNIЦА

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