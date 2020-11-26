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18:49

Вячеслав Макаров уходит из лидеров "Партии прямой демократии"

фото ЗакС политика Вячеслав Макаров уходит из лидеров "Партии прямой демократии"

Сооснователь и, по совместительству, генеральный секретарь не так давно учреждённой "Партии прямой демократии", а также один из создателей компьютерной игры "World of Tanks", Вячeслав Макаров объявил о своей отставке: соответствующее заявление он уже подал в высший координационный совет политорганизации.

"С первых дней существования нашей партии я говорил, что не имею планов на долгосрочную политическую деятельность, тем более на избрание в какие-либо органы законодательной власти. Своей задачей я всегда считал сам запуск партии во всех смыслах этого слова, от сбора единомышленников до официальной регистрации в Минюсте", - аргументировал своё решение Макаров.

По словам медийного деятеля, партии уже удалось добиться успехов на выбранном поприще - к примеру, поучаствовать в наблюдении за выборами и работе с дистанционным электронным голосованием.

Взамен себя Макаров предложил своего соратника, генерального директора Unwired Devices Олега Артамонова.

Нового лидера партийцы изберут 5 декабря на внеочередном съезде.

Ранее, напомним, Минюст разрешил "Партии прямой демократии" участвовать в выборах. После того, как ведомство зарегистрировало партию, заявлялось, что в её состав войдут экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), являющийся фигурантом дела о крушении малазийского "Боинга", а также телеведущая RT Мария Бутина, которую США обвиняли в работе иноагентом.

Фото: Слава Макаров / Facebook

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