Вячеслав Макаров уходит из лидеров "Партии прямой демократии"

Сооснователь и, по совместительству, генеральный секретарь не так давно учреждённой "Партии прямой демократии", а также один из создателей компьютерной игры "World of Tanks", Вячeслав Макаров объявил о своей отставке: соответствующее заявление он уже подал в высший координационный совет политорганизации.

"С первых дней существования нашей партии я говорил, что не имею планов на долгосрочную политическую деятельность, тем более на избрание в какие-либо органы законодательной власти. Своей задачей я всегда считал сам запуск партии во всех смыслах этого слова, от сбора единомышленников до официальной регистрации в Минюсте", - аргументировал своё решение Макаров.

По словам медийного деятеля, партии уже удалось добиться успехов на выбранном поприще - к примеру, поучаствовать в наблюдении за выборами и работе с дистанционным электронным голосованием.

Взамен себя Макаров предложил своего соратника, генерального директора Unwired Devices Олега Артамонова.

Нового лидера партийцы изберут 5 декабря на внеочередном съезде.

Ранее, напомним, Минюст разрешил "Партии прямой демократии" участвовать в выборах. После того, как ведомство зарегистрировало партию, заявлялось, что в её состав войдут экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), являющийся фигурантом дела о крушении малазийского "Боинга", а также телеведущая RT Мария Бутина, которую США обвиняли в работе иноагентом.

Фото: Слава Макаров / Facebook