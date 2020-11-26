Войтановский об исключении из ЕР: Я не вписался в их планы, за это мне мстят

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский прокомментировал ЗАКС.Ру решение отделения "Единой России" в Центральном районе Петербурга выгнать его из своих рядов. Муниципал обвинил пока еще однопартийцев в сговоре с "Яблоком" и заявил, что несмотря ни на что останется верен ценностям единороссов. В партии власти выпады главы "Лиговки-Ямской" назвали "глупостями".

- Я поддерживаю генеральную линию партии, поддерживаю президента, губернатора, - сообщил Войтановский ЗАКС.Ру. - Но с районным отделением "Единой России" у меня разные позиции. Еще в период избирательной кампании я предлагал не допустить в совет депутатов от Навального и "Яблока".

Глава "Лиговки-Ямской" уверен, что руководство отделения "Единой России" в Центральном районе в 2019 году специально не стремилось выиграть местные выборы в нескольких муниципалитетах. Он предполагает, что это было необходимо, чтобы победу там одержала оппозиция и в 2021 году в Заксобрание по 2-му избирательному округу было проще переизбраться депутату от "Яблока" Борису Вишневскому. Свое исключение из партии Войтановский связывает с тем, что он был единственным муниципальным главой-единороссом во 2-м округе.

- Я не вписался в их планы, за это мне и мстят, - добавил муниципал. - Думаю, сейчас Центральный район зачищается для "Яблока".

Войтановский заявил, что в любом случае в 2021 году пойдет на выборы в ЗакС:

- Мой долг - пойти обязательно и сделать все возможное, чтобы остановить оппозиционные партии, которые дискредитируют власть, которые рвут портреты президента, которые, извините, кричат, что надо Крым вернуть, которые явно работают против России. "Умное голосование" вообще незаконно... А "Единая Россия" просто отдала победу, никаких действий не совершая, подыграла "Яблоку". Единственные, кто попытался этому помешать, это команда Войтановского.

Главу МО "Лиговка-Ямская" уже пригласили выдвигаться от непарламентской Партии социальной защиты, в которой состоит его ближайший соратник Виктор Перов. Войтановский заявил, что пойдет на выборы от любой партии, которая поддерживает Владимира Путина. Тем не менее, с причинами своего исключения из "Единой России" он тоже не согласен.

Войтановского, напомним, решили выгнать из партии власти за нанесение ей политического ущерба. Окончательно решение по его членству до конца 2020 года примет президиум "Единой России". Однопартийцы обвиняют главу "Лиговки-Ямской" в том, что он пожаловался в полицию на депутата местного совета и руководителя отделения ЕР в "Лиговке-Ямской" Ольги Гнатюк, которая якобы взяла медали пенсионера, жителя округа, чтобы сфотографировать, и не вернула их. Позже соратники Войтановский придали эту историю огласке, распространив пресс-релиз о якобы имевшей место "краже" наград.

На конференции политического совета районного отделения ЕР 24 ноября были представлены результаты внутрипартийного расследования, разоблачающего версию Войтановского. Сам глава МО "Лиговка-Ямская" продолжает утверждать, что действовал правильно - реагировал на заявление от жителя округа.

- Мы получили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из 76 отдела полиции, - поделился с ЗАКС.Ру руководитель исполкома "Единой России" в Центральном районе Александр Потякин, - где указывается, что пенсионер никаких заявлений не писал. Он об этом сообщил не нам, не вам и не Войтановскому, а сотрудникам полиции. То есть гражданин Войтановский рассылал документ, который непонятно кто писал.

Обвинения в сговоре с партией "Яблоко" Потякин назвал "глупостями":

- Вадим Николаевич - известный манипулятор. Отвечать на глупости, которые он заявляет [не стоит]… Он вступил в нашу партию в 2019 году, перед самыми муниципальными выборами и за этот год сделал столько бед и для муниципалитета, и для имиджа партии, что дальше терпеть это было уже невозможно.

Потякин напомнил, что Войтановский и раньше писал заявление в полицию на депутата своего муниципалитета Александра Изотова. Глава МО в феврале заподозрил выступавшего против него оппозиционного мундепа в краже книг из серии ЖЗЛ и бамбуковых салфеток из здания муниципалитета. Сейчас Изотов защищает свои честь и достоинство в суде.

Сергей Еремеев

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