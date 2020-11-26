По делу о злоупотреблениях задержали бывшего замглавы ФСИН Максименко

Бывшего заместителя главы ФСИН Валерия Максименко, оставшегося без должности в начале нынешнего года, задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, говорится на сайте Следственного комитета.

Как считает следствие, при участии Максименко его структура заключила контракт со строительной фирмой, чтобы в рамках федеральной программы построить и отремонтировать на Северном Кавказе несколько подведомственных объектов. Однако за дело взялся неподходящий подрядчик: согласно материалам дела, было известно заранее, что он не справится с задачей. В результате, пишет пресс-служба СК, в 2018-2019 годах федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей.

"Не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов", - гласит сообщение.

Задержанному фигуранту делу уже предъявили обвинение.