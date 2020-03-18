Стыдившийся коллег замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Указом президента от своей должности начиная с 18 марта 2020 года освобождается заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, гласит информация на сайте ФСИН.

На своём посту Максименко находился с 2016 года. В последнее время в его обязанности входило инспектирование работы службы по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

О том, что Максименко собирается уйти со службы, стало известно ещё в ноябре 2019 года. Тогда СМИ писали, что его отставка может быть связана с приходом нового начальника ФСИН Александра Калашникова. Тогда Максименко заявил, что более не будет от лица ведомства давать какие-либо комментарии масс-медиа. Решение он объяснил тем, что за поступки своих коллег ему иногда "хочется со стыда под землю провалиться".