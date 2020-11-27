Мундепы МО "Смольнинское" просят полицию найти и.о.главы муниципалитета Ранкова

Несколько муниципальных депутатов МО "Смольнинское" подали заявления в полицию с просьбой найти и.о. главы муниципалитета Григория Ранкова, сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от "Яблока" Никита Юферев. По его словам, сам он направил просьбу в полицию 26 ноября. Некоторые из его коллег сделали это 27 ноября, отметил мундеп.

"Яблочник" заявил, что Ранков не появляется на рабочем месте уже семь недель и не проводит заседания совета. Он не берет трубку, не открывает дверь своей квартиры и не предоставляет в муниципалитет больничного листа, добавил Юферев.

- Попросили аппарат совета отправить курьером Григорию Михайловичу на подписание документы, которые он не подписывает. Курьер приехал, это наш водитель, к нему по домашнему адресу, и там Григория Михайловича не оказалось. То есть пропал человек, - заявил Юферев.

По его словам, Ранков регулярно подчеркивал, что заседания без него нелегитимны. Если же совет не собирается в течение трех месяцев, то его расформировывают, сообщил со ссылкой на закон мундеп. Он добавил, что муниципальные депутаты опасаются роспуска совета из-за отсутствия и.о.главы на заседаниях.

В этой ситуации все зависит от его желаний, заявил Ранков в разговоре с ЗАКС.Ру. Он сказал, что никуда не пропал и находится на больничном. И.о. главы напомнил, что полиция занимается поиском близких родственников, преступников или должников по алиментам.

Он отметил, что не обязан предоставлять мундепам справку - там содержатся персональные данные. Документ он намерен передать в бухгалтерию после окончания больничного, уточнил Ранков. Он добавил, что звонят ему мундепы на личный номер, и он сам вправе решать: отвечать или нет.

- Это моя личная трубка и мой личный номер. С кем-то приятно разговаривать, а с остальными - не совсем приятно. Это мой личный номер, и я не обязан отвечать лицам, которые лишили зарплаты меня - отца, у которого ребенок на иждивении. Если бы мне муниципальный совет оплачивал связь, то я обязан был бы взять трубку, действительно, - заявил Ранков.

Он добавил, что мундепы часто подчеркивают, что лишили его зарплаты. "Сколько платишь, столько спросишь", резюмировал Ранков.

Ранее совет "Смольнинского" решил не выплачивать заработную плату исполняющему обязанности главы муниципалитета. Решение было принято на заседании 2 сентября.

Противостояние в муниципалитете длится уже больше года - с момента избрания нового состава совета в сентябре 2019 года. В ноябре Ранков, по его словам, написал три заявления на муниципальных депутатов своего округа.