Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

15:21

Мундепы МО "Смольнинское" просят полицию найти и.о.главы муниципалитета Ранкова

фото ЗакС политика Мундепы МО "Смольнинское" просят полицию найти и.о.главы муниципалитета Ранкова

Несколько муниципальных депутатов МО "Смольнинское" подали заявления в полицию с просьбой найти и.о. главы муниципалитета Григория Ранкова, сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от "Яблока" Никита Юферев. По его словам, сам он направил просьбу в полицию 26 ноября. Некоторые из его коллег сделали это 27 ноября, отметил мундеп. 

"Яблочник" заявил, что Ранков не появляется на рабочем месте уже семь недель и не проводит заседания совета. Он не берет трубку, не открывает дверь своей квартиры и не предоставляет в муниципалитет больничного листа, добавил Юферев.

- Попросили аппарат совета отправить курьером Григорию Михайловичу на подписание документы, которые он не подписывает. Курьер приехал, это наш водитель, к нему по домашнему адресу, и там Григория Михайловича не оказалось. То есть пропал человек, - заявил Юферев.

По его словам, Ранков регулярно подчеркивал, что заседания без него нелегитимны. Если же совет не собирается в течение трех месяцев, то его расформировывают, сообщил со ссылкой на закон мундеп. Он добавил, что муниципальные депутаты опасаются роспуска совета из-за отсутствия и.о.главы на заседаниях.

В этой ситуации все зависит от его желаний, заявил Ранков в разговоре с ЗАКС.Ру. Он сказал, что никуда не пропал и находится на больничном. И.о. главы напомнил, что полиция занимается поиском близких родственников, преступников или должников по алиментам. 

Он отметил, что не обязан предоставлять мундепам справку - там содержатся персональные данные. Документ он намерен передать в бухгалтерию после окончания больничного, уточнил Ранков. Он добавил, что звонят ему мундепы на личный номер, и он сам вправе решать: отвечать или нет. 

- Это моя личная трубка и мой личный номер. С кем-то приятно разговаривать, а с остальными - не совсем приятно. Это мой личный номер, и я не обязан отвечать лицам, которые лишили зарплаты меня - отца, у которого ребенок на иждивении. Если бы мне муниципальный совет оплачивал связь, то я обязан был бы взять трубку, действительно, - заявил Ранков.

Он добавил, что мундепы часто подчеркивают, что лишили его зарплаты. "Сколько платишь, столько спросишь", резюмировал Ранков.

Ранее совет "Смольнинского" решил не выплачивать заработную плату исполняющему обязанности главы муниципалитета. Решение было принято на заседании 2 сентября. 

Противостояние в муниципалитете длится уже больше года - с момента избрания нового состава совета в сентябре 2019 года. В ноябре Ранков, по его словам, написал три заявления на муниципальных депутатов своего округа. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:18 Защитники парка Интернационалистов передали в ЗакС 2,4 тысячи подписей против реконструкции Южного шоссе

17:08 После ночного рейда ККИ закрыли три бара, пренебрегавших "антивирусными" правилами

16:42 Европейский университет купил за 250 млн рублей помещения в особняке Серебряковой

16:16 Навального оштрафовали за отказ удалять расследование о "Московском школьнике"

15:51 Бывшего замглавы ФСИН Максименко арестовали на два месяца

15:27 Минздрав не видит смысла вводить тотальный масочный режим в России

15:21 Муниципал: Мундепы МО "Смольнинское" просят полицию найти и.о.главы муниципалитета Ранкова

14:59 В России появится единый телефонный номер для вопросов по коронавирусу

14:57 Эсеры хотят обязать Смольный софинансировать программу капремонта - до 40% из бюджета

14:32 Активисты бьют тревогу из-за пропажи песка с пляжа в Солнечном

14:29 "Не просто массовое бесконтрольное общение": Песков объяснил, почему Путин был без маски в Саратове

13:58 Жителя Ростовской области отправили в колонию за комментарии о теракте в Новой Зеландии

13:55 Первая школа в Петербурге уходит на карантин из-за COVID-19: заразились не менее 40 учеников

13:28 Суд оставил аспиранта МГУ Мифтахова в СИЗО до марта

13:23 Минобороны приступило к массовой вакцинации военнослужащих от COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru