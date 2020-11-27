Рухнувшая на "Красном треугольнике" крыша послужила поводом для обращения КГИОП в полицию

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников Северной столицы решил обратиться в правоохранительные органы постфактум инцидента с обрушением крыши корпуса №8 на территории завода "Красный треугольник".

В КГИОП расценили произошедшее как преступление. Кроме того, в комитете подали запросы в администрацию Адмиралтейского района и в комитет имущественных отношения: в ведомстве желают узнать, возможно ли провести на заводе противоаварийные работы, информирует "Фонтанка".

Как стало известно ранее, обрушение крыши корпуса случилось из-за преступных действий мародёров, распиливших с целью наживы металлические конструкции здания.

Объект находится в собственности города. Обрушением уже занялась прокуратура.

Корпус, лишившийся крыши, представляет собой историческое здание, построенное в 1860-е годы.