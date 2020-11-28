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10:17

Депутаты предложили отправлять в колонию физлиц, нарушающих закон об иноагентах

фото ЗакС политика Депутаты предложили отправлять в колонию физлиц, нарушающих закон об иноагентах

Депутаты предлагают лишать свободы на срок до двух с половиной лет физлиц, нарушающих законодательство об иноагентах, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова.

"Если за сбор информации оборонного характера срок лишения свободы может составлять до пяти лет, для тех, кто занимается политической деятельностью, — до двух с половиной лет, предусматриваются также штрафные санкции и общественные работы", - сказал Климов.

Ранее депутаты предлагали ввести уголовную ответственность для иноагентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за неисполнение требований о СМИ-иноагентах. За нарушение порядка работы СМИ-иноагента грозят штрафы до 5 млн рублей.

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