"Осторожно, хрупкое!": Pussy Riot провели акцию против полицейского насилия в Москве

Активистки Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели акцию против полицейского насилия в Москве под названием "Осторожно, хрупкое!", передает "Новая газета".

Алехина и Флорес, одетые в русские народные платья, привязали Исраффили-Гельмана в форме омоновца скотчем к столбу у Государственного исторического музея в Москве. В своем заявлении Pussy Riot напомнили, что после "московского дела", связанного с протестами в столице летом 2019 года, бумажные стаканчик и пластиковую бутылку "беспричинно стали называться оружием": из-за бросков этих предметов в сторону полицейских возбуждали уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти.

"Опасен ли бумажный стаканчик/пластиковая бутылка? Нет! Они становятся опасными при взаимодействии с себе подобным. Мы против пыток, насилия и зверской агрессии со стороны работников и работниц полицейской системы", - заявили Pussy Riot.

Ранее активисты Pussy Riot столкнулись с интересом правоохранителей из-за других своих акций. . 4 ноября активистки в кокошниках оказались в отделе полиции под предлогом несоблюдения требований к ношению медицинских масок. До этого их задерживали после акции в день рождения Владимира Путина: тогда в Москве на зданиях ряда ведомств они развесили ЛГБТ-флаги.