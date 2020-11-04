На задержанных в Москве активисток Pussy Riot составили протоколы за отсутствие масок

На задержанных участниц Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес составили протокол за нарушение масочного режима, сообщил адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.

Протоколы составлены по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. В нем указано, что активисты находились в помещении ТЦ "Родной" без масок, чем нарушили установленный в столице режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, Алехину, Флорес и еще двух человек вместе с ними задержали днем 4 ноября. Алехина рассказывала, что их "грубо затолкали в белый фургон без опознавательных знаков".