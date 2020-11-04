В Москве задержали активисток Pussy Riot Алехину и Флорес

Полицейские задержали в Москве двух участниц Pussy Riot, Марию Алехину и Маргариту Флорес, передает "Медиазона".

По словам Алехиной, ее, Флорес и еще двух человек задержали, когда они выходили из магазина у метро Нахимовский проспект. Алехина рассказала, что их "грубо затолкали в белый фургон без опознавательных знаков" и увезли в отделение полиции по Академическому району. Причина задержания пока неизвестна.

В последний раз Алехину и других участников Pussy Riot задерживали после того, как они 7 октября провели акцию против гомофобии, развесив радужные флаги у ряда ведомств. Одного из участников, Александра Софеева, за эту акцию арестовали на 30 суток