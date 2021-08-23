           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:51

На московских пикетах в поддержку женщин Афганистана начались задержания

фото ЗакС политика На московских пикетах в поддержку женщин Афганистана начались задержания

В Москве полицейские задерживают активистов, которые вышли в пикеты в знак солидарности с женщинами Афганистана, передает RTVI.

В автозаке оказались Анна Павлова, Артемий Пятаков, София Милорадова, Илья Луховицкий, Ксения Безденежных, Дарья Кожанова, передает RTVI. Их везут в ОВД Пресненского района. Полицейские уже не спрашивают паспорта у участников акции, задерживают еще до того, как они успевают развернуть плакат. У одной из задержанных плаката в руках не было вовсе.

Параллельно такая акция проходит в Петербурге. Пока обходится без задержаний.

Боевики террористической группировки "Талибан"* захватили столицу Афганистана Кабул 15 августа. Они взяли контроль над страной спустя считаные дни после вывода войск США. 

*Признан террористической группировкой и запрещен в РФ

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru