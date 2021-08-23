На московских пикетах в поддержку женщин Афганистана начались задержания

В Москве полицейские задерживают активистов, которые вышли в пикеты в знак солидарности с женщинами Афганистана, передает RTVI.

В автозаке оказались Анна Павлова, Артемий Пятаков, София Милорадова, Илья Луховицкий, Ксения Безденежных, Дарья Кожанова, передает RTVI. Их везут в ОВД Пресненского района. Полицейские уже не спрашивают паспорта у участников акции, задерживают еще до того, как они успевают развернуть плакат. У одной из задержанных плаката в руках не было вовсе.

Параллельно такая акция проходит в Петербурге. Пока обходится без задержаний.

Боевики террористической группировки "Талибан"* захватили столицу Афганистана Кабул 15 августа. Они взяли контроль над страной спустя считаные дни после вывода войск США.

*Признан террористической группировкой и запрещен в РФ