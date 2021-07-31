Полицейские задержали более 10 другороссов во время акций за "свободу избраний" в нескольких городах

Полицейские задержали в Москве и в еще нескольких городах более десятка активистов "Другой России Э. В. Лимонова", когда они проводили акции за "свободу избраний", сообщили представители незарегистрированной партии.

В Москве другороссы вышли к зданию министерства юстиции с баннером, фаерами и дымовыми шашками и приковали себя наручниками к зданию. Были задержаны Михаил Галяшкин и Михаил Боровских, их увезли в ОВД "Академический". Галяшкина уже отпустили с протоколом.

В Перми задержали другороссов Андрея Келлера, Кирилла Имашева, Михаила Ефремова, Анастасию Маринцеву, Ивана Коурова, Евгения Некрасова и Ростислава Костромитинова. В Барнауле - Николая Умеренкова, Дмитрия Колесникова и Константина Жилина.

Напомним, в Петербурге другороссы 29 июля провели перфоманс "Политика на карантине" у здания Минюста. Облачившись в противочумные костюмы активисты приковали себя наручниками к решеткам на здании ведомства: так они выступили против "заражения" политической жизни страны. Сразу после перфоманса участников акции задержали и доставили в 1-й отдел полиции, где активисты провели ночь в ожидании суда. После этого суд арестовал их на трое суток.

Другороссы вышли на акции, требуя честных выборов, после того, как Минюст в очередной раз отказал "Другой России Э.В. Лимонова" в регистрации партии.