В Петербурге начались пикеты за права афганских женщин

На Малой Садовой улице вечером 23 августа началась серия одиночных пикетов за права афганских женщин.

Первым в пикет встал сторонник КПРФ. На его плакате было написано: "Свободу народам Афганистана от терроризма и империализма". В ту же минуту его окружили три сотрудника полиции. У пикетирующего переписали паспортные данные, но задерживать не стали.

— Я знаю, что такое власть "Талибана"* для женщин. Раз уж это случилось, я бы хотела, чтобы наша страна не кооперировалась с "Талибаном", а предприняла меры по защите беженок оттуда, — рассказала участница пикета Юлия.

Она отметила, что приход талибов сильно ударил по правам женщин. Им станет сложнее получить образование, покидать дом без сопровождения родственника-мужчины и реализовать другие базовые права человека.

После того как Юлия развернула свой плакат, полицейские предупредили, что плакаты с одинаковой символикой могут расценить как пикетную очередь, которая, по мнению силовиков, является массовым мероприятием и нарушает постановление правительства Петербурга № 121 о профилактике коронавируса.

О проведении акции объявило накануне движение "СоцФемАльтернатива". Параллельно пикеты проходят в Москве у здания посольства Афганистана и в некоторых других российских городах.

"Мы солидаризуемся с женщинами, которые выходят на демонстрации и пикеты, вынуждены вести вооруженное сопротивление против талибов и империалистских оккупантов и смело действуют в обстоятельствах тотальной бедности, насилия, бесправия", - говорится в заявлении организаторов.

Боевики террористической группировки "Талибан" захватили столицу Афганистана 15 августа. Они взяли контроль над страной спустя считаные дни после вывода войск США.

*Признана террористической группировкой и запрещена в РФ

Константин Леньков