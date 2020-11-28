Создатель "Планитария №1" призвал Сухенко уйти в отставку из-за проверки на вечере джаза

Создатель "Планетария №1" и "Люмьер-холла" Евгений Гудков на своей странице в Facebook призвал главу комитета по культуре Константина Сухенко сложить полномочия после того, как сотрудники ведомства сорвали вечер джаза.

Гудков рассказал, что две сотрудницы комитета по культуре совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, комитета по контролю за имуществом и полицейскими пришли на вечер джаза в "Люмьер-холле" 27 ноября и потребовали закрыть мероприятие. Гудков настаивает, что было заполнено менее 50% зала, в разговоре с АБН он уточнил, что речь идет о 88 посетителях при вместимости зала в 400 человек. Организаторы отказались закрыть мероприятие и выпроводить гостей, и тогда визитеры начали ходить по залу с включенными фонариками, разговаривать и требовать всех выгнать, рассказал Гудков.

"От сотрудников комитетов звучали угрозы о том, что они теперь точно не согласуют ни одно мероприятие планетарию и все закроют, что не имеет никаких оснований, как минимум потому, что это другое юридическое лицо. При этом проверяющие сотрудники общим составом около 10-15 человек нарушали все требования дистанции в помещении", - написал Гудков.

В комитете по культуре в разговоре с "Фонтанкой.ру" заявили, что джазовый вечер не был согласован с властями, и организаторы обещали присутствие не более 30-40 человек. По утверждению чиновников, на мероприятии они насчитали 106 человек, некоторые из которых были без масок. В Смольном заверили, что протоколы на организатора составлялись "параллельно концерту, не повлияв на его проведение".

Согласовывать культурные мероприятия, если ожидаемое число зрителей превысит 50 человек, Смольный обязал с 14 ноября в свете эпидемии коронавируса. Исключение было сделано для мероприятий, на которые к 11 ноября уже были проданы билеты.

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