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10:25

Перед возможным исключением депутата доступ на заседания МО "Финляндский округ" ограничили

фото ЗакС политика Перед возможным исключением депутата доступ на заседания МО "Финляндский округ" ограничили

Глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов подписал распоряжение, по которому доступ на заседания совета в ближайшее время будет существенно ограничен. Решение о вводе пропускного режима объясняется неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В помещении нельзя будет находиться никому, кроме сотрудников совета и местной администрации, а также чиновников и силовиков районного уровня. Включая самих муниципальных депутатов, в помещении для заседаний отныне позволено одновпременно находиться не более 26 людям, причем о допуске журналистов не идет и речи. "Норма площади на одного присутствующего в зале" составляет 2,25 кв. метров.

Примечательно, что уже 1 декабря заседание совета обещает быть резонансным: есть вероятность, что депутата Светлану Уткину, представляющую собой оппозицию, коллеги лишат мандата из-за неточностей в декларации. Аналогичным образом уже поступили на прошлой неделе в МО "Нарвский округ" с "яблочным" депутатом Анной Каруличевой, оказавшейся в идентичной ситуации. В связи с этим глава МО "№72" Павел Швец ранее обратился к Беликову, который также возглавляет общегородской Совет муниципальных образований, с просьбой срочно созвать этот орган для обсуждения возникшей практики исключения неугодных мундепов.


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