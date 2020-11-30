Благодаря экс-полковнику ФСБ Черкалину бюджет РФ пополнился миллиардами рублей

Постфактум продажи имущества бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина, которого обвиняют в крупных мошенничествах и получении взяток, в российскую казну поступило более 6 млрд рублей, информирует ТАСС.

"Изъятое судом имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ. Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей", - уточняет ТАСС.

В 2019 году столичный Головинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Черкалина принадлежащего ему имущества и денежных средств в рамках коррупционного уголовного дела. В частности, у экс-силовика изъяли пять квартир, два загородных шале, шесть земельных участков общей площадью свыще 7 тысяч кв. метров, 14 нежилых помещений, два элитных автомобиля, в том числе - Porsche Cayenne.

Бывший начальник 2-го отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Черкалин был задержан в апреле 2019 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и особо крупных взятках. По версии следствия, в 2013-2015 годах он получил более 850 тысяч долларов за покровительство и нужные действия в пользу коммерческой структуры.

В 2011 году, продолжили в СК, члены организованной группы, в которую входил Черкалин, ввели бизнесмена Сергея Гляделкина в заблуждение, сказав, что его могут привлечь к уголовной ответственности и это поставит под угрозу инвестпроекты по строительству жилых домов в Москве. В итоге они убедили предпринимателя передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 490 млн рублей.

Черкалин побил суммарный денежный рекорд своего "коллеги" экс-полковника Дмитрия Захарченко, у которого при задержании обнаружили целую квартиру, заполненную ящиками с купюрами.