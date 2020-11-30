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18:30

Беглов пригрозил санкциями площадкам, не соблюдающим антивиковидные ограничения

фото ЗакС политика Беглов пригрозил санкциями площадкам, не соблюдающим антивиковидные ограничения

В еженедельной радиопрограмме на "Радио России - Петербург" губернатор Александр Беглов, подводя итоги минувшей недели, упомянул о несоблюдении некоторыми концертными площадками мер безопасности, необходимых при борьбе с распространением коронавируса.

"Все больше магазинов, предприятий сферы общественного питания соблюдают установленные ограничения. К сожалению, этого нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан", - заявил глава города.

Беглов также отметил радостное для города событие: Петербург завоевал "мировой туристский Оскар", обойдя 14 конкурентов. 

"Когда мир справится с пандемией, мы ждем всех, кто хочет оказаться вновь на берегах Невы или впервые посетить наш город", - заключил чиновник.

Напомним, что на прошлой неделе в Ледовом дворце прошел концерт рэпера Басты. На многочисленных фото и видео с мероприятия видно, как зрители толпятся и не соблюдают элементарных противоэпидемических мер безопасности. Вместе с тем, комитет по культуре признал нарушения на концертах исполнителей "Чиж&Co" и "Бригадный подряд", организаторы которых не согласовывали мероприятия с властями.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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