Суд взыскал с МВД 50 тысяч рублей за прошлогоднее избиение подростка в колпинском отделе

Суд в Петербурге взыскал с МВД 50 тысяч рублей компенсации подростку, избитому колпинскими силовиками в 2019 году на территории полицейского участка, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подростка, Дмитрия Герасимова. Сумма ущерба, определенная судом, не устраивает сторону потерпевшего, поэтому ее будут оспаривать.

Оба принимавших участие в насилии полицейских, Александр Заброда и Евгений Аунинг, были осуждены в феврале нынешнего года: им дали 20 и 18 месяцев лишения свободы соответственно, и запретили работать в государственных учреждениях на протяжении двух лет. В день избиения полицейские задержали подростка в универсаме, заподозрив его в краже продуктов. После общения с сотрудниками правопорядка у задержанного диагностировали сотрясение мозга, гематомы, ушибы и ссадины. Заброда Аунинг извинились за свой поступок и выплатили по 50 тысяч рублей потерпевшему.