Смольный подумывает запретить детские ёлки и работу ресторанов в новогодние праздники

Переполненный зрителями, не соблюдающими санэпидпредписания Роспотребнадзора, Ледовый дворец на концерте рэпера Басты заставил петербургские власти изучить возможность введения дополнительных, ещё более ужесточённых, "антивирусных" мер, делится "Фонтанка".

На сегодняшний день рассматривается несколько вариантов дальнейшего развития событий. В их числе - полный запрет на проведение культурных и массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. В таком случае "под удар" попадают, в том числе, детские утренники и ёлки.

Кроме того, Смольный может запретить городским ресторанам обслуживать клиентов внутри заведения на время новогодних каникул. Пока что общепиту воспрещается работать с 23:00 до 06:00.

Ожидается, что коррективы будут внесены в 121-е постановление петербургского правительства в ближайшее время.

Новая версия 121-го постановления может быть опубликована в ближайшие дни.

Напомним, на многочисленных фото и видео с концерта Басты видно, как зрители толпятся и не соблюдают элементарных противоэпидемических мер безопасности. Вместе с тем, комитет по культуре признал нарушения на концертах исполнителей "Чиж&Co" и "Бригадный подряд", организаторы которых не согласовывали мероприятия с властями.

Накануне губернатор Александр Беглов пригрозил санкциями площадкам, не соблюдающим антивирусные ограничения.

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