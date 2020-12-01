В МО "Аптекарский остров" объяснили, почему убрали из устава норму о прогулах депутатов

Публичные слушания по проекту редакции нового устава МО "Аптекарский остров", состоялись в муниципалитете во вторник, 1 декабря. Они начались в 15-00 и продлились менее получаса. Муниципалы транслировали мероприятие в своей группе "ВКонтакте"

В частности, главу округа единоросса Никиту Титенко спросили, почему из документа предлагается убрать положение о том, что неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний служит основанием для отзыва местного депутата. Вместо этого, напомним, прописали новое основание - "неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение депутатом своих обязанностей". Факт грубого неисполнения при этом должен установить суд.

- Идет ужесточение меры наказаний депутатов - будь то депутат муниципального совета или глава муниципального образования - своих обязанностей, - объяснил Титенко. - Депутаты избраны вами, вы доверили им свои голоса. Они должны не только участвовать в заседаниях совета, но и работать в профильных комиссиях, вести приемы граждан на постоянной основе, решать обращения. На мой взгляд, это ужесточение приводит к тому, что ты либо решаешь вопросы, либо просиживаешь штаны.

Также глава МО "Аптекарский остров" рассказал, почему в новой версии устава будет смягчен кворум. Если раньше для начала заседания было необходимо присутствие двух третей от числа избранных депутатов, то теперь будет достаточно половины. По словам Титенко, это необходимо для скорости.

- В период пандемии это позволит нам улучшить динамику работы муниципального совета. Мы сможем чаще собираться, оперативнее решать и рассматривать вопросы, ускорить реализацию планов нашей нормотворческой деятельности. На мой взгляд, любой орган, особенно государственной и муниципальной власти, должен быть очень динамичным и подвижным. Бюрократизация с точки зрения увеличения числа депутатов, присутствующих на заседаниях муниципального совета, это не то, за что нужно бороться, - заявил Титенко.

Присутствавшие жители проголосовали за новую версию устава единоглассно.