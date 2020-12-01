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1 декабря, 20:28

Более ста младенцев от суррогатных матерей Петербурга улетели в Китай

фото ЗакС политика Более ста младенцев от суррогатных матерей Петербурга улетели в Китай

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной сообщили, что к 1 декабря китайским семьям передали 136 младенцев, рожденных петербургскими суррогатными матерями за время пандемии. Из них 14 содержались в Доме ребенка №3. На сегодняшний день в специализируемых учреждениях, взаимодействующих с аппаратом Митяниной, остаются 60 таких детей (31 из них - в Доме ребенка №3).

Детский омбудсмен занялась этой проблемой в начале осени. Из-за вынужденного закрытия границ с Китаем долгое время передача детей представляла собой неразрешимую сложность. Однако в самое ближайшее время ожидается принятие поправок в правительственное распоряжение, которое снимет ограничения на въезд в страну для биологических родителей-иностранцев, у которых родились дети при помощи суррогатных матерей-россиянок.

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