Прокуратура заподозрила "возможные нарушения" в декларациях оппозиционеров МО "Морской"

Прокуратура Василеостровского района прислала письмо муниципальному депутату и самовыдвиженке из МО "Морской" Ольге Галкиной о проверке ее декларации о доходах и имуществе, сообщила сама мундеп ЗАКС.Ру. Как следует из документа (есть в распоряжении редакции), ведомство якобы нашло в отчете Галкиной "возможные нарушения" и просит ее представить развернутые объяснения по ним до 3 декабря.

Галкина является представителем движения "Защитим остров Васильевский". От него в совет прошли еще четверо мундепов. По словам Галкиной, декларацию одного из них уже проверяли. Еще двоим 2 декабря пришло аналогичное письмо из прокуратуры о возможных нарушениях, заявила Галкина.

В письме ведомства указано, что Галкина заполнила справку без использования специальной программы "Справки БК", не указала основное место работы в Законодательном собрании и несколько банковских счетов и доходов по ним. Мундеп сообщила ЗАКС.Ру, что официально в ЗакСе не работает и в муниципалитете об этом знают, а в рекомендациях не было сказано о необходимости использовать "Справки БК". С наличием банковских счетов Галкина намерена разобраться. По ее словам, она только получила письмо, а счетов в "Банке "Санкт-Петербург" никогда не имела.

Галкина считает, что в городе идет кампания по избавлению от оппозиционных муниципальных депутатов. Ранее мандатов лишили мундепов в советах, где большинство голосов принадлежит представителям "Единой России" и поддерживающим их депутатам. 2 декабря районная прокуратура направила письмо в МО "Гавань", где большинство мест в совете принадлежит кандидатам от "Справедливой России". Там ведомство только планирует проверить декларации муниципальных депутатов.

- До вчерашнего дня, до лишения мандата Светланы Уткиной, был один сценарий – в тех советах, где оппозиционных депутатов меньшинство, где есть возможность решением совета отозвать мандат, но в случае с "Гаванью" и "Морским" решением совета это невозможно сделать, потому что в "Гавани" большинство, у нас – пять на пять. Поэтому мы предполагаем, что это будет иной сценарий, что прокуратура будет подавать в суд, будут пытаться через суд лишить нас всех мандатов.

София Саттарова

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