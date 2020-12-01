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17:14

Депутата Финляндского округа Уткину лишили мандата

фото ЗакС политика Депутата Финляндского округа Уткину лишили мандата

Муниципальный совет Финляндского округа лишил депутатских полномочий самовыдвиженку и активистку "Открытой России" Светлану Уткину из-за якобы имевшихся нарушений в ее декларации о доходах за 2019 год.

О том, что нарушения в документе не являются несущественными ранее указал губернатор Александр Беглов. Депутаты совета признались, что ознакомились только с письмом губернатора и не читали доклад Смольного о декларации Уткиной, так как в нем содержатся персональные данные.

Самовыдвиженка рассказала, что одна из претензий, которую ей предъявили - неуказанный нулевой счет в банке. Уткина принесла на заседание справку из банка, из которой, по ее словам, следует, что такого счета не существует. Кроме того, она задекларировала годовой доход в размере 4715 рублей. Депутат объяснила, что это сумма компенсации от муниципалитета. Однако в Смольном указали, что сумма указана уже с учетом вычетанного налога, а указывать надо было 5420 рублей.

Уткина заявила, что ее нарушения не являются существенными и их нельзя отнести к проявлениям коррупции. 

- Надо ли говорить, что ложь губернатора Беглова бросает тень на самого губернатора. Стоит ли вам доверять письму, которое он явно не читал, когда подписывал? Решение принимаете вы, а не губернатор и все репутационные издержки нести вам, - обратилась Уткина к совету.

Глава Финляндского округа Всеволод Беликов заявил, что ему жаль терять сильного депутата, с которым он мог бы в будущем сработаться. Однако, по его словам, проект решения совета был подготовлен в соответствии с действующими положениями законодательства России. Перед объявлением голосования руководитель муниципалитета предложил обратиться в суд.

Против лишения Уткиной депутатских полномочий проголосовали только два мундепа. Трое воздержались. За лишение мандата были восемь депутатов, включая Беликова. Сама Уткина голосовать отказалась.


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