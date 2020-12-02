Прокуратура решила проверить декларации всех мундепов из МО "Морской"

Прокуратура Василеостровского района направила в МО "Морской" письмо о планах проверить декларации о доходах и имуществе всех муниципальных депутатов округа, сообщила ЗАКС.Ру глава МО Татьяна Кольцова. По ее словам, заявление прокуратуры пришло в муниципалитет 2 декабря. Проверка продлится 30 календарных дней, уточнила Кольцова со ссылкой на письмо прокуратуры.

Глава МО добавила, что ведомство ежегодно проверяет декларации муниципальных депутатов. Обычно это происходит осенью, но в этом году - сместилось на декабрь, отметила Кольцова.

Напомним, ранее 2 октября оппозиционные депутаты из МО "Морской" заявили, что им пришли письма из прокуратуры о якобы найденных у них ошибках в отчетах о доходах. Мундепы решили, что проверку проводят для того, чтобы лишить их мандатов. Аналогичное обращение пришло и в МО "Гавань". Проверила декларации прокуратура и мундепов из других округов Василеостровского района.

Ранее из-за ошибок в декларации мандатов лишились несколько оппозиционных муниципальных депутатов. Они уверены, что в городе развернулась кампания по лишению полномочий мундепов тех, кто занимается оппозиционной деятельностью.