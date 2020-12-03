"Снизить турпривлекательность, не кучковаться, уроки Басты": Смольный объяснил причины праздничного локдауна

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин отчитался о причинах, по которым Смольный решил ввести очередные, ужесточенные, новогодние запреты: по словам чиновника, нововведения направлены на снижение туристического потока, что, в свою очередь, должно поспособствовать снижению привычки горожан "кучковаться".

Кроме того, на решение повлиял и концерт рэпера Басты в Ледовом дворце, проведенный с нарушением эпидемиологических правил.

"Логика состоит из трёх простых вещей. Первое — это снизить туристическую привлекательность, в первую очередь, с точки зрения детского туризма. Для этого закрыли океанариумы, зоопарки, отменили все мероприятия массовые, культурные, театральные, убрали детские спектакли. Вторая мотивация — не кучковаться на Новый год. Поэтому мы ограничиваем работу ресторанов. Ходить можно, загуливаться не надо. Третья логика — уроки Басты, из которых нужно было сделать выводы. Мы хотели разрешить не возвращать билеты, которые раньше продали. Но бизнес стал злоупотреблять", - поделился Елин в разговоре с "Фонтанкой".

Накануне, напомним, Александр Беглов расширил действие 121-го постановления городского правительства, включив в него ряд изменений: в частности, без новогодних ёлок и утренников останутся дети, а несовершеннолетние до 16 – без концертов. Кроме того, с 30 декабря по 3 января закроются все петербургские рестораны и бары.

Наконец, с 30 декабря по 10 января будет запрещен доступ посетителей в Ленинградский зоопарк, музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не было предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

Фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров назвал очередное решение Смольного "запоздалой, неуместной и глупой реакцией".

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