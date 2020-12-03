18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:16

"Снизить турпривлекательность, не кучковаться, уроки Басты": Смольный объяснил причины праздничного локдауна

фото ЗакС политика "Снизить турпривлекательность, не кучковаться, уроки Басты": Смольный объяснил причины праздничного локдауна

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин отчитался о причинах, по которым Смольный решил ввести очередные, ужесточенные, новогодние запреты: по словам чиновника, нововведения направлены на снижение туристического потока, что, в свою очередь, должно поспособствовать снижению привычки горожан "кучковаться".

Кроме того, на решение повлиял и концерт рэпера Басты в Ледовом дворце, проведенный с нарушением эпидемиологических правил.

"Логика состоит из трёх простых вещей. Первое — это снизить туристическую привлекательность, в первую очередь, с точки зрения детского туризма. Для этого закрыли океанариумы, зоопарки, отменили все мероприятия массовые, культурные, театральные, убрали детские спектакли. Вторая мотивация — не кучковаться на Новый год. Поэтому мы ограничиваем работу ресторанов. Ходить можно, загуливаться не надо. Третья логика — уроки Басты, из которых нужно было сделать выводы. Мы хотели разрешить не возвращать билеты, которые раньше продали. Но бизнес стал злоупотреблять", - поделился Елин в разговоре с "Фонтанкой".

Накануне, напомним, Александр Беглов расширил действие 121-го постановления городского правительства, включив в него ряд изменений: в частности, без новогодних ёлок и утренников останутся дети, а несовершеннолетние до 16 – без концертов. Кроме того, с 30 декабря по 3 января закроются все петербургские рестораны и бары.

Наконец, с 30 декабря по 10 января будет запрещен доступ посетителей в Ленинградский зоопарк, музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не было предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

Фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров назвал очередное решение Смольного "запоздалой, неуместной и глупой реакцией".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:15 Петербургские концерты "Крематория", "Ундервуда" и "Мельницы" не согласовал Роспотребнадзор

11:38 "Вдруг повезёт!": Бизнес предложил решить "ковидные" проблемы Петербурга его затоплением

11:10 Новый рекорд: в РФ впервые с начала пандемии выявлено более 28 тысяч случаев COVID-19

9:47 "Запоздалая, неуместная и глупая реакция": Шнуров - о "новогодних" запретах Смольного

2 декабря, 20:50 Беглов: У нас на COVID-карантин не закрыта ни одна школа, ни один детский садик

2 декабря, 20:15 Московские старшеклассники останутся на удалёнке до конца года

2 декабря, 19:11 Мурашко представил в ООН "Спутник V": Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию

2 декабря, 18:45 Беглов: Койки и врачи не бесконечны. Если нагрузка будет увеличиваться, будем ужесточать меры

2 декабря, 17:56 Псковский врач-единоросс обматерил активистку за вопрос о работе инфекционного отделения районной больницы

2 декабря, 17:11 Беглов ввел новогодние запреты из-за коронавируса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:13 Обитатели 27 домов на проспекте Просвещения временно остались без отопления

11:55 Муниципал: Совет уходящих муниципальных образований

11:38 "Вдруг повезёт!": Бизнес предложил решить "ковидные" проблемы Петербурга его затоплением

11:10 Новый рекорд: в РФ впервые с начала пандемии выявлено более 28 тысяч случаев COVID-19

10:47 Потерпевший по делу о драках Мамаева и Кокорина требует 1 млн рублей компенсации

10:16 "Снизить турпривлекательность, не кучковаться, уроки Басты": Смольный объяснил причины праздничного локдауна

9:47 "Запоздалая, неуместная и глупая реакция": Шнуров - о "новогодних" запретах Смольного

9:23 В руки столичным силовикам попалась ещё одна участница Pussy Riot Флорес

2 декабря, 22:16 ЗакС в борьбе за муниципалов и доброе имя Четырбока

2 декабря, 20:50 Беглов: У нас на COVID-карантин не закрыта ни одна школа, ни один детский садик

2 декабря, 20:15 Московские старшеклассники останутся на удалёнке до конца года

2 декабря, 19:42 Столичные правоохранители задержали участницу Pussy Riot Алёхину

2 декабря, 19:14 Муниципал: МО "Гражданка" объявило о выходе из Совета муниципальных образований Петербурга

2 декабря, 19:11 Мурашко представил в ООН "Спутник V": Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию

2 декабря, 18:45 Беглов: Койки и врачи не бесконечны. Если нагрузка будет увеличиваться, будем ужесточать меры

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru