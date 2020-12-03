"Запоздалая, неуместная и глупая реакция": Шнуров - о "новогодних" запретах Смольного

Продюсер телеканала RTVI, член Партии роста и до недавних пор музыкант Сергей Шнуров отозвался на просторах своего Instagram о "новогодних" запретах Смольного, введённых губернатором Александром Бегловым накануне.

Городские власти, напомним, закрыли с 30 декабря по 3 января все городские рестораны и бары.

Шнуров уверен: установив новые правила, Смольный таким образом запоздало отреагировал на многотысячные концерты звёзд, состоявшиеся в разгар пандемии: среди таких, к примеру, шоу рэпера Басты в Ледовом дворце.

"Зная повадки городских властителей наших, несложно было предположить, что реакция на "безответственный" концерт будет запоздалой, неуместной и глупой. Это их стиль. Если поранил голову, они экстренно ампутируют ногу. Закрыть кафе и рестораны в праздники – это гениальное решение, которое ничего не решает, кроме как в очередной раз демонстрирует их управленческий талант", - считает Шнуров.

Медийный деятель констатирует: подобное решение Смольного окончательно добьёт и без того еле живой бизнес. Действительно, у тех же рестораторов порядка 70% общегодовой выручки приходится на новогодние праздники.

"Вирус не смотрит в календарь и не знает выходных. Борьба с ним должна носить системный характер. Санитарные нормы требуют разумности, внимательности и последовательности, – это то, чего у властей нет", - резюмировал Шнуров.

Добавим, после резонансного концерта Басты в отношении него и Ледового дворца возбудили административное дело о нарушении мер противоэпидемической безопасности.

Кроме того, санкционировавший мероприятие глава комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор от городского правительства.

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