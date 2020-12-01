На организаторов концерта Басты в Ледовом дворце завели административное дело

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Невский районный суд зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении, ответчиком по которому выступает ОАО "Дворец спорта" (Ледовый дворец). Дело касается нарушений мер противоэпидемической безопасности, которые Роспотребнадзор выявил на двух концертах рэпера Басты на прошлой неделе.

"Зрители не использовали СИЗ; не соблюдали социальную дистанцию; ОАО не обеспечило просмотр мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах; не обеспечило разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы", - гласит сообщение.

В свою очередь, представитель концертной площадки, не соглащающийся с претензиями чиновников, утверждает, что оба мероприятия были согласованы со Смольным и что каждый из концертов посетило менее 50% зрителей от числа мест в зале. К производству материалы дела пока не приняли.

Накануне губернатор Александр Беглов пригрозил санкциями концертным залам, не соблюдающим меры безопасности, введенные на период пандемии. Сегодня, 1 декабря, главный санитарный врач Анна Попова распорядилась закрыть Ледовый дворец для выступлений до февраля.

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