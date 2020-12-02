Сухенко получил выговор от петербургского правительства

Председателю комитета по культуре Смольного Константину Сухенко объявили выговор в городском правительстве, сообщает пресс-служба последнего.

"За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции", - сформулированы причины выговора.

По всей видимости, на дисциплинарную меру повлиял скандал, имевший место на минувших выходных, когда Ледовый дворец в разгар пандемии принял толпы людей на концертах рэпера Басты. В результате концертную площадку закрыли до февраля, и, кроме того, Роспотребнадзор подал на организаторов концертов в суд.

Кроме того, в ноябре обнаружились нарушения противоэпидемических мер безопасности на концертах рок-групп "Чиж&Co" и "Бригадный подряд".

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