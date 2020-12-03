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10:47

Потерпевший по делу о драках Мамаева и Кокорина требует 1 млн рублей компенсации

фото ЗакС политика Потерпевший по делу о драках Мамаева и Кокорина требует 1 млн рублей компенсации

Житель столицы Виталий Соловчук, некогда выступавший потерпевшим по уголовному делу о пьяном дебоше футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обратился с иском в суд о взыскании с обидчиков 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, информирует ТАСС.

Адвокат Мамаева также эту подтвердил эту информацию, делится РИА "Новости.

Заседание по иску назначено на 14 декабря.

В рамках уголовного разбирательства кроме обозначенных спортсменов проходили также брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. Все четверо фигурантов вышли на свободу осенью 2019 года. Поводом для их наказания послужили две пьяные драки, которые они устроили в Москве. В одной из них был избит чиновник Минпромторга Денис Пак.

В августе Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный футболистам.

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