"Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано": Чубайс попрощался с "Роснано"

Возглавлявший "Роснано" с 2007 года Анатолий Чубайс выступил на конгрессе предприятий наноиндустрии, где заявил, что завершает работу в государственной корпорации.

"Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано. Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что наноиндустрия в России создана", - отчитался Чубайс.

Напоследок чиновник поблагодарил коллег по "Роснано", а также работающих в данной сфере стартаперов.

Днём ранее Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленного комиссии Сергею Куликову пост Чубайса.

О том, что Чубайс уйдёт из "Роснано", в конце октября уведомляли источники РБК. Тогда собеседники агентства рассказали, что чиновник получил предложение "заняться Арктикой".