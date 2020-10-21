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12:30

СМИ: Анатолий Чубайс может покинуть пост главы "Роснано"

фото ЗакС политика СМИ: Анатолий Чубайс может покинуть пост главы "Роснано"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс может покинуть свой пост, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Чубайс получил предложение "заняться Арктикой", подробности не раскрываются. Еще один источник, близкий к Чубайсу, сказал, что "такое решение может принять только президент".

В "Роснано" отметили, что "Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит". По словам представителей корпорации, пока "Роснано" по поручению правительства готовит стратегию до 2024 года.

По словам источников, правительство обсуждает варианты реформы институтов развития, и по одному из сценариев "Роснано" могут включить в контур ВЭБ.РФ. В такую группу также могут войти Фонд развития промышленности, фонд ЖКХ, фонд "Сколково", корпорации МСП, Дом.РФ и Российский экспортный центр.

Пару недель назад Чубайс ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус. Накануне он предложил решить проблему сосулек в Петербурге с помощью нанотрубок на кровле домов. В качестве эксперимента специальные пленки на основе графеновых нанотрубок установят на крыше двух домов – на набережной Фонтанки и Тверской улице.

фото: пресс-служба Кремля

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