Чубайс изобрёл нано-способ борьбы с петербургскими сосульками

Глава государственной корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс озаботился проблемой чрезмерного обледенения домов в "его родном" Петербурге и предложил свой способ борьбы с данной "напастью". Соображениями политик поделился на просторах своего Facebook.

Эксперимент будет проведен сначала на двух городских домах - на набережной реки Фонтанки и Тверской улице.

По задумке Чубайса, на кровли прикрепят специальные пленки на основе графеновых нанотрубок TUBALL.

"Принцип работы в двух словах: система обогрева представляет собой пленку, по краям которой расположены медные ленты. Поперек этих лент расположены проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой и достигается с помощью минимальной (доли процента) добавки нанотрубок. Система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование", - пояснил Чубайс.

Он добавил, что эксперимент будет проведен на деньги "Роснано". Кроме того, политик обещает лично проконтролировать процесс и понять, действительно ли пригодна его затея.

Напомним также, в бытность Валентины Матвиенко губернатором Северной столицы городской жаргон благодаря ей пополнился таким словом, как "сосули". Градоначальница столкнулась с нехваткой резервов для уборки города от снега. Тогда чиновница не растерялась и предложила решить вопрос с помощью современных технологий, а именно – уничтожать наледь лазерами. Впрочем, на практике данный метод так опробован и не был.

Фото: страница Анатолия Чубайса в Facebook

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.