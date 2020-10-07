Анатолий Чубайс ушёл на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19

Председатель правления группы компаний "Роснано" Анатолий Чубайс подхватил коронавирус, о чём поспешил оповестить своих подписчиков в Facebook.

"После командировки получил положительный тест на COVID. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", - отчитался чиновник.

Несколькими днями ранее выяснилось, что COVID-19 вынужденно прервал трудовую деятельность губернатора Омской области Александра Буркова.

Добавим также, в России впервые с мая месяца уже второй день подряд фиксируют свыше 11 тысяч новых случаев заболевания. Общее количество зараженных превысило отметку в 1,2 млн человек.