Второй день подряд в РФ выявляют свыше 11 тысяч случаев заражения COVID-19

Диагноз "коронавирусная инфекция" уже второй день подряд подтверждается у более 11 тысяч россиян: на сей раз COVID-19 обнаружен у 11 115 человек, днём ранее заразившихся было 11 615 - эти показатели являются максимальными с мая текущего года. Таким образом, с начала распространения инфекции её подхватили 1 248 619 граждан РФ.

Зарегистрировано 202 летальных исхода. За весь период от болезни погибли 21 865 человек.

За последние 24 часа излечились 6699 заболевших, общее количество выздоровевших граждан составляет 995 275.

Вновь наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве - 3229; следом идут Петербург - 456, Московская область - 395, Ростовская область - 255, Нижегородская область - 227.

В Северной столице за сутки скончались ещё 30 пациентов (всего - 3137), а вылечились 228 (всего - 30 381).