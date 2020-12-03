Депутата из Петергофа обвинили в попытке срыва принятия бюджета с помощью сирены и песни "Скатерть-самобраночка"

Газета МО "Город Петергоф" "Муниципальная перспектива" посвятила депутату местного совета от КПРФ Сергею Толокнову обличающую статью "Демарш не удался" в номере от 30 ноября.

В материале утверждается, что Толокнов принес на заседание совета, на котором рассматривались проект бюджета пригорода на 2021 год и отчет об исполнении бюджета за 2019 год, громкоговоритель и использовал его по своему усмотрению. В том числе, включал через звукоусиление песню Владимира Высоцкого "Скатерть-самобраночка". Уточняется, что к тому времени коммунист уже был лишен слова за свое поведение.

"В результате безобразных действий Толокнова услышать отчет об исполнении бюджета 2019 года и тем, кто следил за ходом заседания онлайн, мешала визжавшая 10 минут сирена", - также говорится в статье.

Утверждается, что многие депутаты восприняли акцию своего коллеги как акт физического насилия, но все равно не покинули заседания, "понимая важность обсуждаемых вопросов и ответственность перед своими избирателями".

Толокнов рассказал ЗАКС.Ру свою версию случившегося. По его словам, уже несколько недель в местном совете идут споры из-за возможности депутатам задать вопросы главе МО Александру Шифману после его традиционного доклада об основных мероприятиях, прошедших в муниципалитете. Эти информирования проходят практически на всех заседаниях совета сразу после утверждения повестки. Оппозиционные депутаты считают, что регламент не запрещает им реагировать на доклады вопросами или выступлениями, единороссы настаивают на обратном, объяснил Толокнов. Заседание 19 ноября началось с аналогичных споров.

-Я опять попросил слова, мне отказали, - продолжил депутат от КПРФ. - Я предложил спросить у юридической службы - отказали. И сразу перешли к другому вопросу повестки. Причем если обычно у нас заседания совета проходят устно, то тут тут глава [муниципалитета Шифман] подготовился, достал микрофон, у него был усилитель звука. Он начал меня заглушать через колонки. Я достал мегафон и сказал: "Раз так, давайте разговаривать с усилением звука, если мы друг друга плохо слышим".

Мундеп подтвердил, что пока глава местной администрации Татьяна Егорова отчитывалась об исполнении бюджета, из его громкоговорителя раздавалась сирена. По словам муниципала, это произошло уже после того как его вместе с депутатом от Партии Роста Ильей Львовым, пытавшимся задать вопросы по ведению заседания, лишили слова.

-Я говорю: "Ну вот вам тогда". И на 10 минут сиреной их вырубил. Никто не повернулся, никто не возмущался. Они, видимо, ждали такую акцию. А песню я включил сразу после сирены, для разнообразия. То, что они посидели под сиреной, это все равно, что они провели собрание, как обычно его проводят, но без удовольствия. Обычно это проходит в тишине, кто-то мурлыкает что-то там, они быстро поднимают руки и разбегаются, а тут им пришлось немного пострадать, - заявил Толокнов.

Он отметил, что несмотря на звуковые помехи совет все равно проголосовал за утверждение бюджета.

Напомним, Толокнов использует мегафон в своей депутатской деятельности не в первый раз. В частности, он использовал громкоговоритель на заседании муниципальной комиссии в феврале. Депутат назвал это протестом против того, что ему не дали слова в прениях.