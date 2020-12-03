Столичный суд арестовал мужчину по делу о государственной измене

Суд в Москве поместил под стражу россиянина по имени Анатолий Александрович Губанов, сообщает "Интерфакс". Он имеет статус подозреваемого по делу о государственной измене (статья 275 УК). По версии следствия, фигурант дела мог передать представителям зарубежного государства или организации государственную тайну, причем материалы дела не разглашаются. Статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Агентство обращает внимание на то, что ФИО подследственного понлостью совпадает с ФИО преподавателя Московского физико-технического института (МФТИ), читающего лекции по аэродинамике и имеющего звание кандидата технических наук.

Отметим, что в 2020 году началось одно из наиболее громких дел последнего времени, тоже связанное с государственной изменой: по нему находится под стражей 30-летний бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов. Суды проходят в закрытом режиме. Оставленный в СИЗО до 7 марта, арестант встретит Новый год в камере.