The Bell: После ухода из "Роснано" Чубайс займется проблемами изменения климата

Покинувший "Роснано" Анатолий Чубайс может заняться вопросами, связанными с изменением климата, информирует The Bell, ссылаясь на двух знакомых чиновника.

По словам источников издания, "эта тема близка к тому, чтобы стать для него основной", при этом место будущей работы Чубайса не конкретизируется - равно, как и его будущая должность. The Bell пишет, что в сферу деятельности госслужащего будет входить "широкий круг вопросов" — разработка плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения по климату и различных международных инициатив для сокращения выбросов CO2, привлечение "зеленых" инвестиций и так далее.

Накануне, напомним, Чубайс официально объявил об уходе из "Роснано".

Ранее Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленного комиссии Сергею Куликову пост Чубайса.

О том, что чиновник покинет госкорпорацию, в конце октября уведомляли источники РБК. Тогда собеседники агентства рассказали, что чиновник получил предложение "заняться Арктикой".