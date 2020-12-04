Вишневский: Права ни одного члена "Яблока" не будут ущемлены перерегистрацией

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что при перерегистрации членов партии ничьи права не пострадают. Все желающие смогу снова зарегистрироваться в региональном отделении "Яблока", уверен депутат.

- Процедура, не влекущая нарушения прав членов партии: каждый может заявить о том, что он регистрируется и продолжить работу - нельзя в этом отказать. Это не влечет за собой привлечение новых членов партии, исключение старых, - сказал Вишневский.

По его словам, перерегистрация необходима для того, чтобы в партии не значились те люди, которые давно потеряли с ней связь: "на собрания не ходят, кворума из-за них нет, и исключить их не за что, и сами они заявления о выходе не пишут". Вишневский считает, что перерегистрация продлится недолго. Впереди год выборов в Законодательное собрание и Государственную Думу, поэтому процесс затягивать не будут, аргументировал депутат.

Парламентарий заявил, что невозможно прогнозировать, сменится ли руководство отделения. Однако, никаких претензий федеральное руководство партии к региональному не предъявляло, отметил Вишневский.

Он добавил, что в петербургском отделении "Яблока" есть люди, которые действуют вопреки решениям руководящего органа. Вишневский считает такое поведение неверным.

- Члены партии вопреки отказу Бюро стали настаивать на каких-то самостоятельных от бюро расследованиях, вели трансляцию закрытых заседания и бесконечно это все обсуждают, показывая, что решения партии для них не очень важны, а важно то, как они сами считают нужным действовать и считают правильным. Это абсолютно неверно, с моей точки зрения, так нельзя. Потому что партия не может работать, если ее члены говорят, что для них не имеет значения решения руководящего органа, - заявил депутат.

По его словам, вступая в партию люди берут на себя определенные обязательства. В частности, выполнять решения руководящих органов и не действовать вопреки им.

Напомним, ранее 4 декабря "Яблоко" сообщило о запуске перерегистрации петербургского отделения. Партийное руководство городского отдела партии отстранили от работы. Одной из причиной такого решения стала публикация в открытом доступе видеозаписей с закрытых партийных мероприятий и создание рабочей группы, несмотря на решение Бюро не организовывать ее.

Издание "Холод" опубликовало материал о якобы неподобающем поведении члена партии "Яблока" и бывшего профессора Александра Кобринского по отношению к его студенткам. Некоторые члены партии предложили создать рабочую группу, чтобы самостоятельно подтвердить или опровергнуть изложенную в публикации информацию. Руководство реготделения проголосовало против, но часть "яблочников" все же создали такую рабочую группу.

София Саттарова

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