Госстройнадзор добивается снятия запрета на снос здания ВНИИБ

Временно действующий судебный запрет на снос зданий бывшего НИИ Бумажной промышленности (2 Муринский проспект, 49) мешает службе Госстройнадзора и экспертизы: она пытается оспорить юридическое решение и добиться снятия действующих ограничений. Скан соответствующего документа разместил в своих социальных сетях депутат Борис Вишневский, вместе с другими градозащитниками и активистами защищающий сталинскую постройку, над готорой второй год подряд "сгущаются тучи". Парламентарий отмечает представляющуюся ему дикой мотивировочную составляющую.

"Мол, строительные работы еще не начаты, поэтому угроза сноса отсутствует. Но когда они их начнут, и начнут сносить, запрещать снос будет поздно - можно не успеть. <...> Это полная некомпетентность или открытый лоббизм застройщика, желающего снести ценное и совершенно нормальное (не аварийное) здание во имя строительства очередного жилья?", - гласит его пост.

Госстройнадзор также сетует на процессуальные неудобства: приостановленное судом разрешение на снос действует до 23 января, и автоматически пролонгировать его может не получиться, если суд останется при своем.

Теперь Вишневский и его единомышленники попросят губернатора отозвать жалобу, а прокуратуру - поискать в ней коррупционные признаки. О сути конфликта вокруг здания "Бумажного института" читайте на ЗАКС.Ру.

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