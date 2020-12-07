Семьи жертв крушения SSJ-100 в Шереметьево требуют компенсаций от производителей деталей

Родные граждан, погибших во время крушения самолёта Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту "Шереметьево", обратились в европейский суд с требованием компенсации морального вреда и материального ущерба от производителей комплектующих лайнера, информирует "Коммерсантъ".

В числе ответчиков - семь иностранный компаний, а также "Аэрофлот" - как компания, эксплуатировавшая воздушное судно.

С иском в Tribunal Judiciaire de Paris обратились родственники 15 погибших пассажиров. Среди ответчиков — пять французских, немецкая и американская компании. Несмотря на то, что борт был собран на заводе в Комсомольске-на-Амуре, значительная часть его комплектующих была произведена этими компаниями. Представители истцов полагают, что SSJ-100 не соответствовал нормам лётной годности по молниезащите, в связи с чем пилот, получив удар молнией в борт судна, не смог совершить аварийную посадку.

Напомним, в мае 2019 года самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту "Шереметьево". При посадке лайнер охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб. Виновным в трагедии признали пилота, нарушившего правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц. Однако техническое состояние судна также вызывало нарекания. Вскоре после ЧП многие авиакомпании отказались от использования для перелетов SSJ-100 из-за сомнительного состояния некоторых деталей.