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10:51

Супруга экс-начальника "Метростроя" Александрова передала свои акции главе "дочки" СТГ Ерошенко

фото ЗакС политика Супруга экс-начальника "Метростроя" Александрова передала свои акции главе "дочки" СТГ Ерошенко

Руководитель АО "Метротрансстрой" Константин Ерошенко вошёл в уставный капитал "Метростроя", получил пакет акций от супруги экс-главы предприятия Николая Александрова Ольги: ранее она уже предлагала его кандидатуру на пост руководителя компании-метростроителя, делится "Фонтанка".

По состоянию на 4 декабря, Ерошенко принадлежит 13,63% в уставном капитале: до недавних пор именно такой была доля Ольги Александровой. Женщина, в свою очередь, получила акции от своего свёкра Вадима Александрова - бывшего начальника "Метростроя". Его сын, супруг Ольги, Николай Александров также успел некоторое время побыть директором компании - вплоть до тех пор, пока не отправился под арест по делу о растрате.

"Фонтанка" пишет, что Ерошенко может представлять интересы бизнесмена, главы "Стройтрансгаза" Геннадия Тимченко: весной СТГ предложил Смольному учредить совместное предприятие по возведению метро, зарегистрировав новое юрлицо - АО "Метротрансстрой", руководителем которого назначили Ерошенко.

Не так давно Ольга Александрова выступила с инициативой о переназначении главы "Метростроя", однако акционеры предприятия не стали обновлять состав совета директоров. Сейчас должность и.о. директора "Метростроя" принадлежит заместителю Сергея Харлашкина Алексею Старкову.

 


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