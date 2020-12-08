"Мелкая, бессмысленная гадость": Павловский пристыдил Беглова арестом профессора Соловья

Политолог Глеб Павловский прокомментировал инцидент с его коллегой Валерием Соловьем, арестованным на десять суток за прогулку у Гостиного двора. По мнению комментатора, закономерно, что это случилось именно в Петербурге, где "вообще натуральная катастрофа" с коронавирусом и уровнем администрирования.

"Бездарное руководство города... <...> Вот теперь у них Соловей, видите ли, чуть ли, не в качестве Ленина на броневике мешает им управлять городом", - заявил эксперт в эфире "Эха Москвы".

Павловский убежден, что в планы властей заранее входило "поймать" политолога, что делает задержание и арест в его глазах еще более возмутительными: "мелкая такая, но противная гадость, и бессмысленная".

"Банальная ловушка. Вообще-то губернатору Беглову стыдно играть в такие игры", - заключил гость радиопрограммы.

Напомним, что Соловья задержали в субботу 5 декабря, две ночи до суда он провел в полиции. Его довод, что "сольная" прогулка не может считаться массовым мероприятием, суд не убедил.

Фото: Глеб Павловский / Facebook