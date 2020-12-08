Миронов призвал СК закрыть дело против лидера движения "За новый социализм" Платошкина

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выразил несогласие с фактом полугодового пребывания лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашним арестом по делу об экстремизме. Изучив публичную деятельность подследственного, политик пришел к выводу, что тот, наоборот, постоянно делает акцент именно на мирном и законном транзите власти, в котором, по мнению Платошкина, нуждается Россия. Таким образом, преследовать его, рассуждает Миронов, неправильно: транслируемые его оппонентом взгляды лежат в законной плоскости.

"Призываю Следственный комитет отступить от трафаретного мышления и взглянуть на возбужденное уголовное дело с позиции справедливости – человеческой и юридической – и в кратчайшие сроки прекратить уголовное преследование Николая Платошкина", - цитирует депутата Госдумы его пресс-служба.

Миронову также представляется подозрительной и одновременно показательной неторопливость, демонстрируемая сотрудниками СК, заставляющая задуматься о политическом характере дела.

Напомним, с начала лета Платошкину вменяют призывы к массовым беспорядкам и распространение фейков. До ареста он активно выступал против поправок в Конституцию и требовал отставки президента и кабинета министров.