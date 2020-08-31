Лидер движения "За новый социализм" Платошкин останется под домашним арестом

Городской суд Москвы оставил в силе продление домашнего ареста лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, извещает "МБХ медиа".

"Левому" блогеру запрещается также покидать квартиру, общаться со всему, кроме родственников, а также пользоваться интернетом без письменного разрешения следователя.

Адвокаты Платошкина пробовали опротестовать решение о домашнем аресте и заменить его на более мягкую меру пресечения - запрет на осуществление определенных действий.

В "заточении" представитель левого движения останется до ноября.

Дело на Платошкина завели в начале июня по статьям о склонении к массовым беспорядкам и о фейках. Преамбула дела в сообщении СК не раскрывалась. Незадолго до возбуждения дела Платошкин на своем YouTube-канале выступал против внесения поправок в Конституцию, призывал проводить митинги, не нарушая ограничений в регионах по коронавирусу, а также выступал за отставку президента Владимира Путина и правительства.