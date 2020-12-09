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9:45

"Коммерсант": За обмундирование для Росгвардии переплатили 680 млн рублей

фото ЗакС политика "Коммерсант": За обмундирование для Росгвардии переплатили 680 млн рублей

Следственный комитет начал расследовать госзакупки Росгвардией обмундирования в 2017-2019 годах, сообщает "Коммерсант". Речь идет о контрактах, заключенных в общей сложности на 3,643 млрд рублей. Предположительный ущерб оценивается военными следователями в сумму около 676 млн рублей, причем в интересующих их торгах участвовал единственный поставщик - башкирская фирма "Спецшвейснаб". Пока в деле нет обвиняемых лиц.

Специалисты СК считают, что ведомство безосновательно завышало цены на форменную одежду. Например, парадные пояса понадобилось закупать за 900 рублей при реальной цене 566 рублей, перчатки - за 720 рублей (вместо 580), форменные тельняшки - за 280 рублей (вместо 117).

Характерно, что сам по себе поставщик представлял собой довольно скромное по производительным мощностям предприятие, в связи с чем прибегал к услугам субподрядчиков. Гендиректор "Спецшвейснаба" в настоящее время находится под домашним арестом. Издание отмечает, что качество изделий оставляло желать лучшего и что, по некоторым данным, шить обмундирование могли люди в местах лишения свободы.

По словам собеседников "Коммерсанта", закупку формы у подрядчика инициировал и обеспечил бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко, которого в октябре задерживали по делу о мошенничестве.

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