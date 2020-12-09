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14:51

СК грозит уголовными делами владельцам петербургских баров, работающих по ночам

фото ЗакС политика СК грозит уголовными делами владельцам петербургских баров, работающих по ночам

В петербургском управлении Следственного комитета прокомментировали итоги ночного рейда, в ходе которого сотрудники ведомства обыскали и закрыли три бара, изъяв технику и документы. Власть готова действовать против нарушителей запрета на ночную работу еще более строго, дал понять журналистам руководитель ведомства Сергей Капитонов.

"Проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут, возможно, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - цитирует его ТАСС.

В свою очередь, зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что на общем фоне нарушители представляют собой явное меньшинство.

"Работают 1-2% от всех заведений общепита, которых 8 тыс. в нашем городе. И, соответственно, эти 1-2% несут значимую угрозу все равно, мы и правоохранительные органы будем усиливать проверки", - пообещал чиновник.

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видны подробности рейда: силовики клали людей лицом в пол и размахивали над ними дубинками.

Если на сегодняшний день барам и ресторанам позволено работать до 23 часов, то с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января Смольный приказал заведениям закрываться уже в 19 часов, а с 30 декабря по 3 января не впускать гостей вообще. Решение вызвало серьезный протест в среде рестораторов.

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