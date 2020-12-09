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10:19

Силовики и Роспотребнадзор выявили нарушения в трех петербургских барах

фото ЗакС политика Силовики и Роспотребнадзор выявили нарушения в трех петербургских барах

В ночь на 9 декабря сотрудники Следственного комитета, Росгвардии, МВД и Роспотребнадзора совершили рейд по городу с целью выявить и пресечь деятельность предприятий общепита, в которых нарушаются дейстующие коронавирусные ограничения. Претензии у участников инспекции возникли к трем питейным заведениям в центре города, работавшим ночью. Документы и технику у нарушителей изъяли.

"Проводятся  необходимые проверочные мероприятия, направленные  на установление нарушений. По результатам будет принято процессуальное решение", - гласит сообщение петербургского управления СК.

Напомним, что между Смольным и владельцами кафе и баров конфликт обострился после введения 2 декабря строгих ограничений на работу в новогодние праздники: с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января весь общепит должен закрыться в 19 часов, а с 30 декабря по 3 января и вовсе не пускать посетителей. Более ста рестораторов готовы игнорировать требование властей и работать в праздники на полную мощность. Чиновники ищут способы противодействия этим планам.

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